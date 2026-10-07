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NaVi потерпели поражение в четвертом раунде ESL Pro League Season 24

Теперь украинская организация сыграет в решающем матче за выход в плей-офф.
Сегодня, 10:29       Автор: Игорь Мищук
NaVi проиграли Falcons / HLTV
NaVi проиграли Falcons / HLTV

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere потерпела второе поражение на ESL Pro League Season 24 по Counter-Strike 2.

В четвертом раунде группового этапа турнира украинская команда встречалась с Falcons и проиграла со счетом 1:2.

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NaVi уступили на своем пике Inferno - 6:13,  отыгрались на Anubis - 19:15, но затем проиграли на Mirage - 8:13.

Источник: HLTV.org

Ранее украинская организация на групповой стадии одолела G2 Esports (2:0), уступила Vitality (1:2) и победила 9z (2:0).

Теперь NaVi в решающем матче встретится с PARIVISION. Обе команды после четырех раундов имеют статистику 2-2, и победитель очного поединка выйдет в плей-офф, а проигравший вылетит из турнира.

ESL Pro League Season 24 с участием 16 команд проходит в Катовице, Польша с 3 по 11 октября, а призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi CS2 Counter Strike 2

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