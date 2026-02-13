iSport.ua
Команда Зинченко пополнила состав аргентинцем и монголом

Коллектив по CS2 усилился дуэтом игроков.
Сегодня, 20:54       Автор: Антон Федорцив
Senzu / Hotspawn
Senzu / Hotspawn

Украинская организация Passion UA ​​объявила о подписании двух киберспортсменов. Аргентинец try стал новым снайпером команды, сообщает ШТАБ CS2.

Новичок недавно выступал за Imperial Esports. Другим пополнением Passion UA ​​стал монгольский киберспортсмен Senzu. В коллектив Александра Зинченко он перебрался на правах аренды из The MongolZ.

Теперь Passion UA ​​сформировала основную пятерку. Компанию try и Senzu составят украинец Kvem, американский киберспортсмен Grim и jT из Южной Африки.

К слову, накануне Valve анонсировала The International-2026 в китайском Шанхае.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CS2 Passion Ua

