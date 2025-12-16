iSport.ua
Команда Зинченко объявила об открытии академии

Passion UA набирают желающих в команду.
Вчера, 23:22       Автор: Андрей Безуглый
Киберспортивная организация Passion UA, принадлежащая Александру Зинченко, объявила об открытии академии.

Passion CS2 Academy уже принимает заявки на вступление. Как говорится в объявлении, попробовать может любой желающий.

На сайте не указаны сроки подачи заявки, однако академия должна заработать в ближайшие месяцы.

Passion UA выходит на новый уровень! Мы поддерживаем будущее соревновательного CS2 с запуском нашей официальной академической команды. Следующее поколение чемпионов начинается здесь.

Ранее, напомним, Passion UA вылетела за шаг от плей-офф StarLadder Budapest Major 2025.

