NaVi уступили FaZe в полуфинале StarLadder Budapest Major 2025

"Рожденные побеждать" не сумели сдержать соперников.
Сегодня, 01:20       Автор: Андрей Безуглый
NaVi / HLTV
В субботу, 13 декабря, NaVi встречались с FaZe в рамках полуфинала StarLadder Budapest Major 2025.

На первой карте (Ancient) "рожденные побеждать" с легкостью переиграли оппонентов со счетом 13:5. Фанаты ожидали легкой второй карты.

Далее была игра на Nuke, где NaVi также начали удачно за сторону КТ, оформив 8:4, но с другой стороны FaZe оформили крутейший камбек, забрав карту со счетом 13:11. 

Решающей картой стала Inferno, где NaVi сразу ушли в минус, отдав сопернику восемь раундов, взяв лишь три.

После смены сторон игра стала более неровной. Украинская команда сумела взять восемь раундов, но FaZe играли намного уверенней, и довели матч до победы.

StarLadder Budapest Major 2025. Полуфинал

NaVi - FaZe 1:2 (13:5, 11:13, 8:13)

 

 

