Сборная Украины трижды обыграла Румынию в Европейском кубке наций

В финальной встрече дело дошло до овертайма.

В субботу, 13 декабря, сборная Украины в третий раз встречалась со сборной Румынии в рамках минитурнира Европейского кубка наций.

Первые две встречи выиграли "сине-желтые", минимально победив соперника.

В этот раз уже в первом периоде наша сборная повела в две шайбы. Однако уже в следующем сборная Украина пропустила сразу четыре раза.

В финальном периоде украинцам удалось оформить камбек, забив четвертую шайбу за 20 секунд до конца игры. Судьба матча решилась в овертайме, где Виталий Лялька уже в первую минуту закинул подебную шайбу.

Европейский кубок наций

Румыния — Украина — 4:5 (0:2, 4:0, 0:2, 0:1 ОТ)

Румыния: Амбрус (Адорьян О.), Борш – Геше Х., Скачков – Молнар – Загидулин; Георгиу – Ковач Э., Василе – Гайдо – Филип; Кристо – Шандор, Геше О. – Рот – Антал; Мартон – Ковач М. – Константин, Тимару.

Украина: Захарченко (Петров), Здоровец – Гребеник, Брага – Кривошапкин – Лялька; Полоницкий – Ратушный, Жеребко – Захаров – Бородай; Волков – Кругляков, Ворона – Мазур – Пересунько; Матусевич, Гончаренко – Янишевский – Тищенко; Ковальчук.

