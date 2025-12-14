iSport.ua
Бойко впервые в карьере пробился в полуфинал рейтингового турнира

Украинец одолел более опытного соперника.
Юлиан Бойко / Getty Images
Украинский снукерист Юлиан Бойко пробился в полуфинал 2025 Snooker Shoot Out.

20-летний спортсмен обновил личный рекорд, впервые в карьере дойдя до полуфинальной стадии. 

Его соперником в четвертьтфинале был опытный китайский снукерист Юань Сицзян, который ранее уже играл в полуфиналах турниров такого уровня.

Украинец умело воспользовался ошибками соперника, выйдя вперед по счету. А когда Сицзян выравнял свою игру, украинец был уже недостижим. Будущий соперник Бойко в полуфинале определится позднее по результатам жеребьевки.

2025 Snooker Shoot Out. Четвертьфинал

Юлиан Бойко (Украина) - Юань Сицзянь (Китай) 28:18

