Русский Українська
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship

Украинец победно начал турнир.
Вчера, 22:22       Автор: Антон Федорцив
Юлиан Бойко / Getty Images
Юлиан Бойко / Getty Images

Отечественный снукерист Юлиан Бойко победил немца Умута Дикме (6:4) на старте Чемпионата Великобритании 2025 года. Поединок состоялся в рамках квалификации соревнований.

В первых двух фреймах набрать пункт могли оба соперника. Однако, в обоих случаях верх взял Дикме. Бойко удостоился камбэка, сравнив счет по итогам следующих двух.

В пятом фрейме немецкий снукерист выбил полсотни. И дальше украинец оформил три пункта подряд. Дикме попытался вернуться в игру, но в десятом фрейме Бойко все-таки дожал оппонента.

В следующем раунде квалификации он встретится с валлийцем Лиамом Джеймсом Дэвисом. Для выхода в основной этап турнира Бойко нужно преодолеть четыре раунда отбора.

Напомним, ранее Джек Лисовски выиграл первый трофей за 15 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Бойко UK Championship

