Бойко драматически проиграл в квалификации UK Championship

В третьем раунде Чемпионата Великобритании 2025 года отечественный снукерист Юлиан Бойко потерпел поражение. Он уступил англичанину Дэвиду Гилберту (5:6).

Сначала инициативой владел Бойко. Он уверенно взял два фрейма, оформив брейки на 93 и 88 очков соответственно. Зато Гилберт ответил четырьмя пунктами подряд.

Украинец навязал более опытному сопернику конкуренцию (5:5). Судьбу поединка пришлось решать на десайдере. Там Гилберт смог дожать Бойко и прошел в финальный раунд квалификации.

К слову, англичанин Джек Лисовски выиграл первый трофей за 15 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!