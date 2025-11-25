iSport.ua
Бойко драматически проиграл в квалификации UK Championship

Украинец завершил выступления в Йорке.
Сегодня, 09:49       Автор: Антон Федорцив
Юлиан Бойко / Getty Images
Юлиан Бойко / Getty Images

В третьем раунде Чемпионата Великобритании 2025 года отечественный снукерист Юлиан Бойко потерпел поражение. Он уступил англичанину Дэвиду Гилберту (5:6).

Сначала инициативой владел Бойко. Он уверенно взял два фрейма, оформив брейки на 93 и 88 очков соответственно. Зато Гилберт ответил четырьмя пунктами подряд.

Украинец навязал более опытному сопернику конкуренцию (5:5). Судьбу поединка пришлось решать на десайдере. Там Гилберт смог дожать Бойко и прошел в финальный раунд квалификации.

К слову, англичанин Джек Лисовски выиграл первый трофей за 15 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юлиан Бойко

