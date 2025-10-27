Лисовски победил Трампа и завоевал первый трофей за 15 лет карьеры

Недавно в Белфасте состоялся финал Northern Ireland Open, в котором английский снукерист Джек Лисовски победил Джадда Трампа со счётом 9:8.

Финал проходил в формате до девяти побед во фреймах (максимум 17 партий). Первая сессия завершилась вничью - 4:4. В седьмом фрейме Лисовски сам признал фол, позволив Трампу выиграть партию, а в последнем, восьмом фрейме первой сессии, сделал эффектный клиренс и сравнял счёт. В напряжённой второй сессии Лисовски сумел вырвать победу в решающем фрейме - 9:8.

Для Джека Лисовски это первый рейтинговый титул за 15 лет профессиональной карьеры. Победу он посвятил своему отцу, который скончался в марте этого года.

Отметим, что у Джека Лисовски есть украинские корни.

