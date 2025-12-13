NaVi, доминируя, обыграли Furia и вышли в полуфинал мажора

В четвертьфинале StarLadder Budapest Major 2025 украинский колектив NaVi встретился с одним из фаворитов турнира - FURIA.

Уже в рамках этого мейджора "рожденные побеждать" без шансов проиграли этому сопернику на карте Nuke, но в этот раз она осталась вне игры.

На своем выборе (Mirage) NaVi продемонстрировали шикарный уровень игры и проиграли лишь пять раундов.

Вторая карта (Inferno) также началась шикарно - украинская команда в моменте побеждала 10:3, но затем пропустила рывок соперника, и основное время завершилось со счетом 12:12, а уже в дополнительное соперник дожал b1t и компанию.

Все решалось на Train, где NaVi вновь начали идеально и выиграли первую половину за атаку со счетом 10:2, а после смены сторон сразу же выиграли два первых раунда и получили ДЕСЯТЬ матч-поинтов. С первой попытки выиграть не получилось, но уже со второй они все же забрали карту и игру.

Furia - NaVi 1:2 (5:13, 16:13; 3:13)

В полуфинале "рожденные побеждать" встретятся с FaZe. Расписание и результаты всех матчей венгерского мажора доступны на ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!