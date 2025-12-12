iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Украинский хавбек Бенфики отличился забитым мячом в матче против Каса Пии.
Сегодня, 15:59       Автор: Игорь Мищук
Судаков забил лучший гол ноября в Португалии / Getty Images
Судаков забил лучший гол ноября в Португалии / Getty Images

Результативный удар украинского полузащитника Бенфики Георгия Судакова в матче против Каса Пии был признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре.

Об этом сообщает официальный сайт португальской лиги.

Читай также: Судаков получил топ-оценку за гол в дерби

Поединок состоялся 9 ноября в 11-м туре чемпионата на поле "орлов" и завершился вничью 2:2, а украинец открыл счет на 17-й минуте.

После навеса в штрафную и скидки головой от Вангелиса Павлидиса Судаков слету отправил мяч под дальнюю стойку.

В текущем сезоне украинский полузащитник провел за Бенфику во всех турнирах 18 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что по итогам поединка с Каса Пией Судаков также был признан лучшим игроком матча.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика видео гола Георгий Судаков чемпионат португалии

Статьи по теме

Роналду забил крутой гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил крутой гол бисиклетой в матче чемпионата Саудовской Аравии
Ванат отличился четвертым голом за Жирону Ванат отличился четвертым голом за Жирону
Неймар забил за Сантос впервые за три с половиной месяца Неймар забил за Сантос впервые за три с половиной месяца
Судаков может пропустить ближайший матч Бенфики Судаков может пропустить ближайший матч Бенфики

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

Европа18:56
Мбаппе сравнялся в цене с самыми дорогими игроками мира
Европа18:44
Динамо получило испанского гранда в соперники в Юношеской лиге УЕФА
Украина18:12
УПЛ: Александрия и Кудривка сыграли вничью, Оболонь встретится с Металлистом 1925
Автоспорт17:58
Бен Сулайем выиграл безальтернативным выборы президента ФИА
Украина17:55
Александрия и Кудривка не определили победителя
Биатлон17:30
Биатлон-2025/2026: Джакомель и Жанмонно одержали победы в спринтах на втором этапе Кубка мира
Киберспорт17:08
NaVi вырвали волевую победу у китайского коллектива на DreamLeague Season 27
Биатлон16:55
Дмитренко взяла первые баллы и отобралась в пасьют, Жанмонно выиграла спринт в Хохфильцене
ЧМ-202616:37
ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля
Бокс16:34
"Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK