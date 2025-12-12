Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Результативный удар украинского полузащитника Бенфики Георгия Судакова в матче против Каса Пии был признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре.
Об этом сообщает официальный сайт португальской лиги.
Поединок состоялся 9 ноября в 11-м туре чемпионата на поле "орлов" и завершился вничью 2:2, а украинец открыл счет на 17-й минуте.
После навеса в штрафную и скидки головой от Вангелиса Павлидиса Судаков слету отправил мяч под дальнюю стойку.
В текущем сезоне украинский полузащитник провел за Бенфику во всех турнирах 18 матчей, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Отметим, что по итогам поединка с Каса Пией Судаков также был признан лучшим игроком матча.
Источник видео: MEGOGO
