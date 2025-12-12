"Большая возможность": Уайлдер поделился ожиданиями от боя с Усиком

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился впечатлениями от намерения обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика провести с ним бой.

Американский боксер выразил удовлетворение, что у него снова появилась возможность подраться в большом поединке.

Читай также: "Все идет очень хорошо": Уайлдер подтвердил факт переговоров с Усиком

"Моя реакция была невероятно бурной. Мое сердце колотилось, и не только из-за боя. Это происходит. Просто из-за этой возможности. Он хочет драться со мной. Независимо от причины, он сказал, что хочет драться со мной, понимаете?

Это очень важно для меня, потому что я никогда не получал больших возможностей. Если у меня и были возможности, то они были очень маленькими, когда мне приходилось выбивать дверь, чтобы они были. Но это большая возможность.

Вы говорите о шансе получить пояса. Я победил в предыдущем бою и после этого имею шанс на титул. Знаете, следующий год будет для меня очень важным. И когда этот бой состоится, он изменит мою жизнь, и я снова шокирую мир", - сказал Уайлдер в комментарии Boxing King Media.

Ранее директор команды Усика объяснил, зачем ему бой с Уайлдером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!