"Было бы странно видеть их здесь с оружием": Олимпийский чемпион выступил против возвращения россиян в биатлон

Себастьян Самуэльссон уверен, что для страны-террориста нет места на международных соревнованиях.
Сегодня, 13:40       Автор: Игорь Мищук
Себастьян Самуэльссон / Getty Images
Себастьян Самуэльссон / Getty Images

Шведский олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон резко отреагировал на намерение российского союза биатлонистов обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) отстранение своих спортсменов от международных соревнований.

Титулованный биатлонист выступил категорически против присутствия представителей страны-террориста в цивилизованном обществе.

Читай также: Ханна Эберг - о допуске россиян: "Не думаю, что что-то изменится"

"Было бы странно видеть здесь россиян с оружием. Печально, что приходится вести судебные тяжбы, где правила толкуются по-разному. Но я доверяю правилам IBU и не думаю, что мы окажемся в той же ситуации, что и в других видах спорта.

Существуют разные правила. У FIS свои, у IBU свои. Это можно сравнить с тем, что в обществе много преступлений, и если бы мы судили по американскому законодательству в Швеции, многие преступления были бы оценены совершенно иначе. Для меня это предельно ясно - здесь не должно быть россиян", - приводит слова Самуэльссона SVT Sport.

Также соотечественника поддержала шведская олимпийская чемпионка Эльвира Эберг.

"Я понимаю их, но я очень уверена, что IBU примет правильные решения. У них была четкая позиция, и я им доверяю", - отметила спортсменка.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты гонок Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

