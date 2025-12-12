iSport.ua
В Шостке россияне атаковали спортшколу, в которой тренировались дети

Террористы продолжают обстрелы.
Сегодня, 14:57       Автор: Василий Войтюк
В городе Шостка, Сумской области, российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру, а именно спортивную школу, где в этот момент проходила тренировка детей.

"Это был прицельный удар по месту, где находились дети, россияне направили туда два БпЛА", - сообщает Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

По его словам, всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях дискриминацией.

