В Шостке россияне атаковали спортшколу, в которой тренировались дети

В городе Шостка, Сумской области,

В городе Шостка, Сумской области, российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру, а именно спортивную школу, где в этот момент проходила тренировка детей.

"Это был прицельный удар по месту, где находились дети, россияне направили туда два БпЛА", - сообщает Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

По его словам, всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях дискриминацией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!