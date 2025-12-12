В Шостке россияне атаковали спортшколу, в которой тренировались дети
Террористы продолжают обстрелы.
В городе Шостка, Сумской области,
В городе Шостка, Сумской области, российские войска атаковали ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру, а именно спортивную школу, где в этот момент проходила тренировка детей.
"Это был прицельный удар по месту, где находились дети, россияне направили туда два БпЛА", - сообщает Глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.
По его словам, всех детей и тренеров оперативно эвакуировали в безопасное место. Предварительно – все живы, раненых нет.
Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях дискриминацией.
