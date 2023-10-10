УЕФА передумало допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям

Организация была вынуждена изменить свое решение после реакции футбольной общественности.

УЕФА отказалась от своего плана по допуску сборных россии U-17 на международные турниры.

Как сообщает Associated Press, в организации были вынуждены отменить свое решение из-за давления со стороны ряда членов УЕФА, которые отказались играть с представителями страны-террориста.

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В самой УЕФА говорят, что это связано с тем, что "не удалось найти технического решения, которое позволило бы россиянам играть".

Также большую роль имела позиция Швеции, которая в следующем году примет чемпионат Европы среди женщин до 17 лет и заявила, что не пустит россиян на турнир.

Отметим, что о бойкоте матчей с россией успело заявить 12 из 55 членов-ассоциаций УЕФА.

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