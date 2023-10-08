Кузнецов: Допуск росии превратит соревнования в невесть что

Экс-игрок киевского Динамо, а ныне тренер молодежной сборной Украины Олег Кузнецов высказался о допуске молодежки росиян на международные турниры.

Специалист убежден, что решение абосолютно глупое, потому что как минимум непонято что делать, если росия попадает в группу с командами, которые объявили ей бойкот.

Кроме того нужно понимать, что вместе с юношами в мировой фтубол возвращаюттся взрослые люди, которые несут ответственность за войну.

"Конечно, мы все возмущены этим решением УЕФА. Оно не только оскорбляет наши чувства, оно может превратить футбольные соревнования юношей в невесть что. Судите сами. В конце года будет жеребьевка квалификационных раундов для U-17. А если росия попадет в группу, где будут сборные стран, объявивших бойкот? Что дальше? К примеру, в группе с росиянами будут две или три такие сборные. Тогда что, росиянам будут засчитывать техническую победу, и они будут идти дальше? Это же абсурд! Одни будут играть, другие - нет, к чему это приведет?

А до жеребьевки еще два месяца, и отказников играть с росиянами может существенно увеличиться. Что тогда? Это действительно непонятное решение: взрослые команды страны-агрессора дисквалифицированы, а юношеские - нет. Хотя юношескую команду на соревнования везут взрослые тренеры, селекционеры и функционеры. Поэтому вместе с юношами в футбол вернутся взрослые, виновные в том, что происходит в Украине", - цитирует Кузнецова портал expres.online.

Ранее, напомним, Министерство молодежи и спорта официально потребовали отменить допуск росиян.

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