Министерство молодежи и спорта Украины потребовало отмены скандальных решений FIFA и UEFA

Министерство молодежи и спорта Украины выпустило официальное заявление, в котором потребовало отмены скнадальных решений FIFA и UEFA.

Напомним, ранее была допущена до международных соревнований юношеская сборная росии под предлогом, что "дети не виноваты".

О бойкоте этого решения на текущий момент объявили 11 стран, включая Украину. Несколько федераций пока не бойкотировали решение, однако потребовали от FIFA и UEFA объяснений.

Министерство молодежи и спорта Украины потребовало от футбольных организаций отменить свое решение, дабы террористы не могли оправдывать свои преступные действия.

"Агрессивная росия лишила украинских детей не только возможности тренироваться, но и мирно и безопасно жить. Сотен наших детей она лишила жизни. В то же время UEFA и FIFA возвращает на соревнования росийских детей, которые по вине этого органа будут уверены, что их страна имеет право убивать других и все делает правильно.

Мы требуем отмены решений FIFA и UEFA, как таких, которые ограничивают права украинских детей, которых росия лишила права безопасно тренироваться и просто жить в родной стране, без угрозы быть украденным, изнасилованным или убитым", - говорится в заявлении.

Ранее также сообщалось, что IIHF не собирается возвращать росию на международные соревнования.

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