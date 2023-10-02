"Мы - не УЕФА": IIHF не собирается возвращать росию в большой хоккей

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) заявила, что не будет возвращать росию в большой хоккей.

Это стало ответом на допуск от УЕФА молодежной сборной росии, который стал поводом для бойкота со стороны европейских государств.

В хоккей же росию возвращать не будут ни в каком виде хотя бы потому, что под эгидой федерации нет турниров для молодежных или юниорских сборных.

"УЕФА – это УЕФА, а мы – ИИХФ. И у нас нет турниров, где бы играли команды до 17 лет. И решение на сезон 2023/24 уже принято. Все остальное возможно уже для нового сезона, если будут условия", – сказал президент федерации Люк Тардиф.

Ранее, напомним, киевское Динамо дало ответочку Илону Маску за росийскую пропаганду.

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