Киевское Динамо дало достойную ответку Маску за оскорбление президента

Миллиардер в который раз сел в лужу.

Илон Маск, который в последнее время стал рупором росийской пропаганды, в очередной раз опозорился на весь мир.

Миллиардер решил выложить в Твиттере мем про президента Зеленского, который обыгрывает другой мем "Напряженный парень".

На картинке приделно лицо Зеленского и подпись "Твое лицо, когда уже пять минут кого не просил о миллиарде на помощь".

К счастью, первыми нашлись с ответом в киевском Динамо, которые ответили мемом на оскорбительный мем Маска.

Динамовцы выложили фото Илона, подписав "Твое лицо, когда уже пять минут не распространял росийскую пропаганду".

@elonmusk



Your face, when you haven't spread russian propaganda for 5 minutes pic.twitter.com/dZwSQ2iq2J — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2023

Ранее, напомним, сообщалось, что УЕФА начал обсуждения нового формата еврокубков.

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