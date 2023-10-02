Киевское Динамо дало достойную ответку Маску за оскорбление президента
Илон Маск, который в последнее время стал рупором росийской пропаганды, в очередной раз опозорился на весь мир.
Миллиардер решил выложить в Твиттере мем про президента Зеленского, который обыгрывает другой мем "Напряженный парень".
На картинке приделно лицо Зеленского и подпись "Твое лицо, когда уже пять минут кого не просил о миллиарде на помощь".
October 1, 2023
К счастью, первыми нашлись с ответом в киевском Динамо, которые ответили мемом на оскорбительный мем Маска.
Динамовцы выложили фото Илона, подписав "Твое лицо, когда уже пять минут не распространял росийскую пропаганду".
@elonmusk— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) October 2, 2023
Your face, when you haven't spread russian propaganda for 5 minutes pic.twitter.com/dZwSQ2iq2J
Ранее, напомним, сообщалось, что УЕФА начал обсуждения нового формата еврокубков.
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