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Киевское Динамо дало достойную ответку Маску за оскорбление президента

Миллиардер в который раз сел в лужу.
Сегодня, 13:29
Илон Маск / Getty Images
Илон Маск / Getty Images

Илон Маск, который в последнее время стал рупором росийской пропаганды, в очередной раз опозорился на весь мир. 

Миллиардер решил выложить в Твиттере мем про президента Зеленского, который обыгрывает другой мем "Напряженный парень".

На картинке приделно лицо Зеленского и подпись "Твое лицо, когда уже пять минут кого не просил о миллиарде на помощь".

К счастью, первыми нашлись с ответом в киевском Динамо, которые ответили мемом на оскорбительный мем Маска.

Динамовцы выложили фото Илона, подписав "Твое лицо, когда уже пять минут не распространял росийскую пропаганду".

Ранее, напомним, сообщалось, что УЕФА начал обсуждения нового формата еврокубков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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