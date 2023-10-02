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Три дивизиона и заявка на 34 игрока: УЕФА осбуждает новый формат еврокубков

Однако ждать изменений еще долго.
Сегодня, 13:18
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

УЕФА совместно с  Ассоциацией европейских клубов (ECA) разрабатівают новій формат еврокубков, утверждает El Pais.

Первая встреча по этому вопросу прошла в конце сентября, но независимо от темпов обсуждения, первые измеенения не стоит ждать раньше 2027 года.

Новый проект представляет из себя три европейских дивизиона - Суперлигу, Лигу Европы и Лигу претендентов по 18 команд в каждой.

Между лигами будет повышение и понижение, по две команды между Суперлигой и ЛЕ, и по четыре - между ЛЕ и ЛП. Однако зависеть они будут не от результатов сезона, а от среднего показателя за определенный срок.

Также планируется расширить заявку клубов, ввести денежные вознаграждения за место в национальном чемпионате и наконец поработать внимательно над календарем, разделив каждый дивизион на группы с финальной стадией.

Ранее также сообщалось, что украинский клуб выиграл Кубок чемпионов мира по пляжному футболу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа

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