Украинская женская команда выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу
Для Мрии-2006 это уже второй трофей в истории.
Украинская женская команда по пляжному футболу Мрия-2006 выиграла Кубок чемпионов мира.
Команда из городка Ананьев Одесской области стала триумфатором турнира в Италии, обыграв в финале бразильский Сан Педро 5:3.
Для украинского клуба это уже второй трофей в истории, в 2020 году наши девушки взяли Кубок европейских чемпионов.
Также добавляет гордости тот факт, что лучшим вратарем турнира была признана Анастасия Терех, а MVP стала капитан украинской команды Юлия Дехтяр.
Ранее напомним, сборная Украины по волейболу одержала первую победу на квалификационном турнире.
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