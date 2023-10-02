Украинская женская команда выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу

Для Мрии-2006 это уже второй трофей в истории.

Украинская женская команда по пляжному футболу Мрия-2006 выиграла Кубок чемпионов мира.

Команда из городка Ананьев Одесской области стала триумфатором турнира в Италии, обыграв в финале бразильский Сан Педро 5:3.

Для украинского клуба это уже второй трофей в истории, в 2020 году наши девушки взяли Кубок европейских чемпионов.

Также добавляет гордости тот факт, что лучшим вратарем турнира была признана Анастасия Терех, а MVP стала капитан украинской команды Юлия Дехтяр.

Ранее напомним, сборная Украины по волейболу одержала первую победу на квалификационном турнире.

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