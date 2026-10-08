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Чеферин передумал уходить из УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин согласился выдвинуть свою кандидатуру на новый, последний срок после единогласной просьбы 55 национальных ассоциаций Европы.
Сегодня, 19:17       Автор: Сергей Носенко
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Ранее словенец заявлял, что не намерен переизбираться после окончания действующего мандата.

О своем решении Чеферин объявил 8 октября на встрече представителей европейских футбольных ассоциаций в Берлине. Выборы президента УЕФА состоятся 22 апреля 2027 года в Астане в рамках 51-го конгресса организации.

"Я хочу поблагодарить национальные ассоциации за доверие. Впереди еще много важной работы, поэтому я принял их просьбу", — заявил Чеферин.

Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. В апреле 2023-го он был переизбран на четырехлетний срок. 

При этом УЕФА находится в конфликте с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Европейские футбольные ассоциации выступили против его неудачной инициативы передать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам и теперь требуют усилить контроль над руководством ФИФА, заявляя об утрате доверия к Инфантино.

Следующая встреча 55 национальных ассоциаций УЕФА должна состояться до 17 ноября 2026 года.

Напомним, бывший вингер Ливерпуля и Милана объявил о завершении карьеры.

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