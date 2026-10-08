Чеферин передумал уходить из УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин согласился выдвинуть свою кандидатуру на новый, последний срок после единогласной просьбы 55 национальных ассоциаций Европы.

Ранее словенец заявлял, что не намерен переизбираться после окончания действующего мандата.

О своем решении Чеферин объявил 8 октября на встрече представителей европейских футбольных ассоциаций в Берлине. Выборы президента УЕФА состоятся 22 апреля 2027 года в Астане в рамках 51-го конгресса организации.

"Я хочу поблагодарить национальные ассоциации за доверие. Впереди еще много важной работы, поэтому я принял их просьбу", — заявил Чеферин.

Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года. В апреле 2023-го он был переизбран на четырехлетний срок.

При этом УЕФА находится в конфликте с президентом ФИФА Джанни Инфантино. Европейские футбольные ассоциации выступили против его неудачной инициативы передать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам и теперь требуют усилить контроль над руководством ФИФА, заявляя об утрате доверия к Инфантино.

Следующая встреча 55 национальных ассоциаций УЕФА должна состояться до 17 ноября 2026 года.

Напомним, бывший вингер Ливерпуля и Милана объявил о завершении карьеры.

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