Бывший вингер Ливерпуля и Милана объявил о завершении карьеры

Бывший вингер Ливерпуля, Милана и ряда других клубов Фабио Борини объявил о завершении профессиональной карьеры.

О своем решении 35-летний итальянский футболист сообщил у себя в Instagram.

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"Все началось с одного полета. Спасибо, Челси. Мне было 16 лет. Полет, который я полностью провел со слезами на глазах, начиная путь своей карьеры без четкого пункта назначения - только с мечтами, которых я стремился достичь.

С того дня я начал создавать себя, не зная, что получится из этого парня с таким сильным характером. Я начал строить свои мечты в голове и каким-то образом в итоге превратил их в свою реальность.

Та самая реальность, которая сегодня изменится навсегда. Реальность, которая сформировала мое прошлое, мое настоящее и мое будущее. Сегодня, как и в тот день, когда я сел в самолет до Лондона, я испытываю те же самые эмоции по поводу того, что ждет меня впереди. Страх. Счастье. Смелость. Неопределенность. Мечты. Успех. Страсть. Самопожертвование.

Я хочу поблагодарить того мальчишку, который никогда не переставал верить. И мужчина, которым я стал сегодня, продолжит верить в новые возможности - на этот раз уже без мяча у ног, но с той же самой верой. Всегда. Спасибо, футбол", - написал Борини.

На протяжении своей карьеры Борини выступал за Челси, Суонси, Парму, Рому, Ливерпуль, Сандерленд, Милан, Верону, Фатих Карагюмрюк, Сампдорию, а последним клубом игрока был Солфорд Сити из четвертого английского дивизиона.

Ранее сообщалось, что именитый испанский хавбек прояснил ситуацию с возобновлением карьеры в экзотической лиге.

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