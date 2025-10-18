iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бывший вингер Ливерпуля и Милана стал игроком клуба четвертого дивизиона Англии

Итальянец Фабио Борини продолжит карьеру в Солфорд Сити.
Сегодня, 00:58       Автор: Игорь Мищук
Фабио Борини / Salford City FC
Фабио Борини / Salford City FC

Итальянский вингер Фабио Борини пополнил состав представителя четвертого дивизиона Англии Солфорд Сити.

О подписании 34-летнего футболиста английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Читай также: Звезда Челси останется в лазарете на длительный срок

Игрок пополнил состав Солфорд Сити в статусе свободного агента, подписав краткосрочный контракт, который будет действителен до января. В своей новой команде он будет выступать под 16-м номером.

Отмечается, что на протяжении последнего месяца Борини тренировался с английской командой, после чего заключил официальное соглашение.

"Это вызов, который я принимаю, и я решил его принять, потому что мне нужен был настоящий футбол, что-то, что согревает мое сердце именно футболом, а не чем-либо еще", - отметил итальянец.

На протяжении своей карьеры Борини выступал за Челси, Суонси, Парму, Рому, Ливерпуль, Сандерленд, Милан, Верону и Фатих Карагюмрюк. Последние два сезона итальянский вингер провел в Сампдории.

Солфорд Сити выступает в английской Лиге 2 и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 12 сыгранных матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Фабио Борини Солфорд Сити

Статьи по теме

Колос объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы Колос объявил о подписании бывшего игрока Ворсклы
Турецкий гранд собирается вернуть в Европу обладателя Золотого мяча Турецкий гранд собирается вернуть в Европу обладателя Золотого мяча
Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика Рома планирует зимой арендовать еще одного конкурента для Довбика
Клуб АПЛ сохраняет интерес к Довбику Клуб АПЛ сохраняет интерес к Довбику

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Бывший вингер Ливерпуля и Милана стал игроком клуба четвертого дивизиона Англии
Европа00:15
ПСЖ с Забарным спасся от поражения в сверхрезультативном матче со Страсбуром
Вчера, 23:48
Европа23:48
Судаков помог Бенфике одержать победу в матче Кубка Португалии
Европа23:10
"Забыли и движемся вперед": Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом
Бокс22:42
Промоутер Фьюри предположил, почему Усик должен согласиться на третий бой
Формула 122:20
Гран-при США: Норрис стал лучшим в практике, Хюлькенберг и Пиастри - в тройке
Европа21:59
"Не хочу ставить какую-то планку": Довбик озвучил свои задачи в текущем сезоне
Европа21:29
Судаков выйдет в старте Бенфики на кубковый матч
Бокс20:58
Усик рассказал, может ли Итаума стать его ближайшим соперником
Европа20:35
Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK