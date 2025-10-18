Бывший вингер Ливерпуля и Милана стал игроком клуба четвертого дивизиона Англии

Итальянский вингер Фабио Борини пополнил состав представителя четвертого дивизиона Англии Солфорд Сити.

О подписании 34-летнего футболиста английский клуб объявил на своем официальном сайте.

Игрок пополнил состав Солфорд Сити в статусе свободного агента, подписав краткосрочный контракт, который будет действителен до января. В своей новой команде он будет выступать под 16-м номером.

Отмечается, что на протяжении последнего месяца Борини тренировался с английской командой, после чего заключил официальное соглашение.

"Это вызов, который я принимаю, и я решил его принять, потому что мне нужен был настоящий футбол, что-то, что согревает мое сердце именно футболом, а не чем-либо еще", - отметил итальянец.

Salford City is pleased to announce the signing of Fabio Borini on a short term deal!



The Italian striker has been training with the men’s first team for fitness over the past month, and is available for the weekend 🇮🇹 pic.twitter.com/SXjLzu5m6f — Salford City FC (@SalfordCityFC) October 17, 2025

На протяжении своей карьеры Борини выступал за Челси, Суонси, Парму, Рому, Ливерпуль, Сандерленд, Милан, Верону и Фатих Карагюмрюк. Последние два сезона итальянский вингер провел в Сампдории.

Солфорд Сити выступает в английской Лиге 2 и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 12 сыгранных матчах.

