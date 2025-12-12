Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель

Все четыре украинских биатлониста квалифицировались в гонку преследования.

В пятницу, 12 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26 в австрийском Хохфильцене открыла мужская спринтерская гонка.

Украину на дистанции представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Богдан Борковский.

Читай также: Украина определилась с составом на женский спринт в Хохфильцене

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Мандзин, который единственный сумел завершить гонку в очках. Допустив по одному промаху на обоих огневых рубежах, украинский биатлонист замкнул топ-30.

В четырех позициях от зачетной зоны с одной незакрытой мишенью финишировал Цымбал. Пидручный допустил три промаха при первой стрельбе и в итоге завершил гонку на 48-й позиции, а Борковский с двумя ошибками на огневых рубежах пришел к финишу 59-м.

В целом же все украинские биатлонисты сумели квалифицироваться в будущую гонку преследования.

Победу в мужском спринте в Хохфильцене с безупречной стрельбой праздновал итальянец Томмазо Джакомель, который добыл лишь второе золото на уровне Кубка мира.

Лидер на четыре секунды опередил француза Эррика Перро, а замкнул тройку немец Филипп Хорн.

Forza, Tommy! 🇮🇹



Giacomel storms to his second career victory after an electrifying duel with Eric Perrot, while Philipp Horn celebrates his first career podium with third. 👏



📷NordicFocus | #biathlon pic.twitter.com/B2j6TgKxOt — International Biathlon Union (@biathlonworld) December 12, 2025

Кубок мира. Хохфильцен

Мужская спринтерская гонка

Томмазо Джакомель (Италия, 0+0) 23:04.5 Эррик Перро (Франция, 0+0) +4.0 Филипп Хорн (Германия, 0+0) +6.0 Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +9.1 Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +23.0 Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +25.0

...

30. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:37.4

44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:53.1

48. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:58.0

59. Виталий Борковский (Украина, 1+1) +2:15.5

Сегодня второй этап Кубка мира продолжится женским спринтом, который начнется в 15:15 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!