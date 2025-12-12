Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель
В пятницу, 12 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26 в австрийском Хохфильцене открыла мужская спринтерская гонка.
Украину на дистанции представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Богдан Борковский.
Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Мандзин, который единственный сумел завершить гонку в очках. Допустив по одному промаху на обоих огневых рубежах, украинский биатлонист замкнул топ-30.
В четырех позициях от зачетной зоны с одной незакрытой мишенью финишировал Цымбал. Пидручный допустил три промаха при первой стрельбе и в итоге завершил гонку на 48-й позиции, а Борковский с двумя ошибками на огневых рубежах пришел к финишу 59-м.
В целом же все украинские биатлонисты сумели квалифицироваться в будущую гонку преследования.
Победу в мужском спринте в Хохфильцене с безупречной стрельбой праздновал итальянец Томмазо Джакомель, который добыл лишь второе золото на уровне Кубка мира.
Лидер на четыре секунды опередил француза Эррика Перро, а замкнул тройку немец Филипп Хорн.
Forza, Tommy! 🇮🇹— International Biathlon Union (@biathlonworld) December 12, 2025
Giacomel storms to his second career victory after an electrifying duel with Eric Perrot, while Philipp Horn celebrates his first career podium with third. 👏
📷NordicFocus | #biathlon pic.twitter.com/B2j6TgKxOt
Кубок мира. Хохфильцен
Мужская спринтерская гонка
- Томмазо Джакомель (Италия, 0+0) 23:04.5
- Эррик Перро (Франция, 0+0) +4.0
- Филипп Хорн (Германия, 0+0) +6.0
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +9.1
- Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +23.0
- Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +25.0
...
30. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:37.4
44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:53.1
48. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:58.0
59. Виталий Борковский (Украина, 1+1) +2:15.5
Сегодня второй этап Кубка мира продолжится женским спринтом, который начнется в 15:15 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.
