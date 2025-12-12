iSport.ua
Русский Українська

Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель

Все четыре украинских биатлониста квалифицировались в гонку преследования.
Сегодня, 14:12       Автор: Игорь Мищук
Виталий Мандзин / Getty Images
Виталий Мандзин / Getty Images

В пятницу, 12 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2025/26 в австрийском Хохфильцене открыла мужская спринтерская гонка.

Украину на дистанции представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Цымбал и Богдан Борковский.

Читай также: Украина определилась с составом на женский спринт в Хохфильцене

Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Мандзин, который единственный сумел завершить гонку в очках. Допустив по одному промаху на обоих огневых рубежах, украинский биатлонист замкнул топ-30.

В четырех позициях от зачетной зоны с одной незакрытой мишенью финишировал Цымбал. Пидручный допустил три промаха при первой стрельбе и в итоге завершил гонку на 48-й позиции, а Борковский с двумя ошибками на огневых рубежах пришел к финишу 59-м.

В целом же все украинские биатлонисты сумели квалифицироваться в будущую гонку преследования.

Победу в мужском спринте в Хохфильцене с безупречной стрельбой праздновал итальянец Томмазо Джакомель, который добыл лишь второе золото на уровне Кубка мира.

Лидер на четыре секунды опередил француза Эррика Перро, а замкнул тройку немец Филипп Хорн.

Кубок мира. Хохфильцен
Мужская спринтерская гонка

  1. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0) 23:04.5
  2. Эррик Перро (Франция, 0+0) +4.0
  3. Филипп Хорн (Германия, 0+0) +6.0
  4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +9.1
  5. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +23.0
  6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +25.0

...

30. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:37.4
44. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:53.1
48. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:58.0
59. Виталий Борковский (Украина, 1+1) +2:15.5

Сегодня второй этап Кубка мира продолжится женским спринтом, который начнется в 15:15 по киевскому времени, а за гонкой можно будет следить в онлайн-трансляции.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: спринт Хохфильцен Кубок мира по биатлону мужской спринт спринтерская гонка Виталий Мандзин

Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
Биатлон-2025/2026: Джакомель выиграл спринт в Хохфильцене, этап продолжится женской гонкой Биатлон-2025/2026: Джакомель выиграл спринт в Хохфильцене, этап продолжится женской гонкой
Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону Мужская сборная Украины проведет замену на третий этап Кубка мира по биатлону
Украина определилась с составом на женский спринт в Хохфильцене Украина определилась с составом на женский спринт в Хохфильцене

Видео

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Джакомель выиграл спринт в Хохфильцене, этап продолжится женской гонкой
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

ЧМ-202616:37
ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля
Бокс16:34
"Ставлю миллион": Фьюри назвал своего фаворита боя Пол - Джошуа
Европа15:59
Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре
Теннис15:35
Калинина вышла в полуфинал турнира в Лиможе
Украина15:12
УПЛ: Александрия примет Кудривку, Оболонь встретится с Металлистом 1925
Биатлон15:10
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Хохфильцене
Бокс15:05
"Большая возможность": Уайлдер поделился ожиданиями от боя с Усиком
Другое14:57
В Шостке россияне атаковали спортшколу, в которой тренировались дети
Биатлон14:45
Биатлон-2025/2026: Джакомель выиграл спринт в Хохфильцене, этап продолжится женской гонкой
Биатлон14:12
Мандзин завершил в очках спринт в Хохфильцене, победу одержал Джакомель
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK