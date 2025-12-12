iSport.ua
Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа

Деонтей Уайлдер не верит, что блогер и боксер проведут настоящий поединок.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images
Джейк Пол и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что встреча в ринге блогера Джейка Пола и экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа будет постановочной.

По мнению американского боксера, несмотря на официальный статус поединка, существуют факторы, из-за которых они бы не рискнули устроить настоящий бой.

Читай также: Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

"Я думаю, что их бой будет немного постановочным из-за разницы в весе и того, что Джошуа - бывший чемпион. К тому же сейчас он остается активным бойцом.

Мы впервые увидим Пола против действующего бойца. Мы видели его против Майка Тайсона. Это было для развлечения, но сейчас Пол будет иметь дело с настоящим профессионалом. Посмотрим, чем это закончится.

Как я уже сказал, я думаю, что это постановка. Я хочу, чтобы все повеселились. Я хочу, чтобы Джошуа и Пол получили удовольствие, потому что мы рискуем собственными жизнями на потеху другим. Пусть они просто безопасно вернуться домой и запомнят это, чтобы потом сказать, что проделали отличную работу", - заявил Уайлдер в комментарии Fight Hub TV.

Ранее Пол назвал возможный раунд окончания боя с Джошуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Джейк Пол

