Бензема готов вернуться в сборную Франции для Чемпионата мира 2026

Форвард Аль-Иттихада Карим Бензема заявил о своей готовности вернуться в сборную Франции, если его пригласят на чемпионат мира 2026 года.

"Кто бы отказался от возможности сыграть на чемпионате мира? Это мечта каждого футболиста. Я обожаю футбол и соревнования, поэтому, если мне предложат присоединиться к сборной Франции на чемпионате мира, и я откажусь, то буду лгуном. Если меня пригласят, я приеду и буду играть. У меня есть амбиции".

"Я люблю побеждать. Мне нравится выигрывать трофеи. Это для меня самое важное. Сейчас я с моим клубом. Если меня пригласят в сборную, я приеду и буду играть. Это все, что от меня требуется", - заявил Бензема.

37-летний нападающий последний раз выходил на поле в составе национальной команды в июне 2023 года.

