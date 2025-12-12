iSport.ua
Тренер Ноттингема: Зинченко сыграл прекрасно

Шон Дайч поделился мнением об игре украинца.
Сегодня, 12:27       Автор: Василий Войтюк
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Главный тренер Ноттингем Форрест Шон Дайч прокомментировал игру украинского защитника Александра Зинченко в матче Лиги Европы.

"Зинченко отлично провел все 90 минут. Я не планировал держать его в игре все 90 минуты, но мы можем произвести лишь определенное количество замен".

Игрок сборной Украины вышел на поле после травмы впервые с 23 октября.

В матче против Утрехта Зинченко не часто вступал в единоборства, но показал точность передач свыше 90%. SofaScore дала ему среднюю оценку 6,4.

