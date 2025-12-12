Дебютант Динамо: Было интересно играть против Джеко и Кина - это бесценный опыт

Центральный защитник Динамо Владислав Захарченко поделился своими впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций против Фиорентины, в котором киевляне уступили со счетом 1:2

"Конечно, есть некоторые негативные эмоции, потому что мы хотели победить и заработать очки. Но также есть и позитивные моменты, потому что мне доверили место в стартовом составе, что очень приятно. Играть против таких игроков, как Кин и Джеко, для меня - бесценный опыт. Поэтому у меня смешанные чувства".

Обсуждая быстрый пропущенный гол от Мойзе Кина, Захарченко признал, что защитники действовали неидеально:

"Возможно, мы немного потеряли его из виду, слишком сосредоточились на мяче, а не следили за нападающим. Нужно будет пересмотреть этот эпизод и проанализировать его".

Напомним, Динамо Киев официально потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций и матч последнего тура станет для них последним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!