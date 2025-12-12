iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дебютант Динамо: Было интересно играть против Джеко и Кина - это бесценный опыт

Защитник Динамо поделился мыслями о поражении.
Сегодня, 10:33       Автор: Василий Войтюк
Владислав Захарченко / ФК Динамо Киев
Владислав Захарченко / ФК Динамо Киев

Центральный защитник Динамо Владислав Захарченко поделился своими впечатлениями от матча 5-го тура группового этапа Лиги конференций против Фиорентины, в котором киевляне уступили со счетом 1:2

"Конечно, есть некоторые негативные эмоции, потому что мы хотели победить и заработать очки. Но также есть и позитивные моменты, потому что мне доверили место в стартовом составе, что очень приятно. Играть против таких игроков, как Кин и Джеко, для меня - бесценный опыт. Поэтому у меня смешанные чувства".

Обсуждая быстрый пропущенный гол от Мойзе Кина, Захарченко признал, что защитники действовали неидеально:

"Возможно, мы немного потеряли его из виду, слишком сосредоточились на мяче, а не следили за нападающим. Нужно будет пересмотреть этот эпизод и проанализировать его".

Напомним, Динамо Киев официально потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций и матч последнего тура станет для них последним.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Захарченко

Статьи по теме

Воспитанник Динамо дебютировал в еврокубках Воспитанник Динамо дебютировал в еврокубках
"Было бы странно видеть их здесь с оружием": Олимпийский чемпион выступил против возвращения россиян в биатлон "Было бы странно видеть их здесь с оружием": Олимпийский чемпион выступил против возвращения россиян в биатлон
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев
Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа

Видео

Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка
Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют второй этап Кубка мира в Хохфильцене
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Хохфильцене
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

Биатлон13:40
"Было бы странно видеть их здесь с оружием": Олимпийский чемпион выступил против возвращения россиян в биатлон
Бокс13:00
Бокс: расписание боев
Бокс12:58
Бывший чемпион намекнул на постановочность боя Пола с Джошуа
Лига Европы12:27
Тренер Ноттингема: Зинченко сыграл прекрасно
Биатлон12:25
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Хохфильцене
Украина11:56
Кубок Украины: расписание и результаты матчей
Киберспорт11:28
NaVi сыграют против фаворита "мажора": онлайн-трансляция
ЧМ-202610:58
Бензема готов вернуться в сборную Франции для Чемпионата мира 2026
Лига конференций10:33
Дебютант Динамо: Было интересно играть против Джеко и Кина - это бесценный опыт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK