iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

НХЛ: Каролина в серии буллитов обыграла Вашингтон, Баффало выиграл второй матч кряду

Целых 13 матчей состоялось в НХЛ.
Сегодня, 08:45       Автор: Василий Войтюк
Сет Джарвис / Getty Images
Сет Джарвис / Getty Images

В Национальной хоккейной лиге завершился ряд поединков регулярного чемпионата, среди которых и противостояние лучших команд Востока - Каролина гостевала в Вашингтоне и одержала победу в серии буллитов.

А вот один из лидеров Запада - Даллас - проиграл свой матч и прервал серию из четырех побед подряд. 

Результаты матчей НХЛ за 12 декабря

Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз – 3:6

Торонто Мэйпл Лифс - Сан-Хосе Шаркс – 2:3 (ОТ)

Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз – 2:3 (Б)

Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс – 2:3 (ОТ)

Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенс – 2:4

Нью-Джерси Девилз - Тампа-Бэй Лайтнинг – 4:8

Нью-Йорк Айлендерс - Анахайм Дакс – 5:2

Виннипег Джетс - Бостон Брюинз – 3:6

Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз – 7:2

Миннесота Уайлд - Даллас Старз – 5:2

Эдмонтон Ойлерз - Детройт Ред Уингз – 4:1

Колорадо Эвеланш - Флорида Пантерз – 6:2

Ванкувер Кэнакс - Баффало Сейбрз – 2:3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Дебютант Динамо: Было интересно играть против Джеко и Кина - это бесценный опыт Дебютант Динамо: Было интересно играть против Джеко и Кина - это бесценный опыт
Туран: Победить на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко Туран: Победить на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко
StarLadder Budapest Major 2025: MOUZ против FaZe и матч NaVi StarLadder Budapest Major 2025: MOUZ против FaZe и матч NaVi
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей

Видео

Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка
Голы бразильцев в тяжелой победе Шахтера над Хамруном - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
просмотров

Последние новости

Лига конференций10:33
Дебютант Динамо: Было интересно играть против Джеко и Кина - это бесценный опыт
Лига конференций09:59
Туран: Победить на выезде в любой точке Европы никогда не бывает легко
Киберспорт09:47
StarLadder Budapest Major 2025: MOUZ против FaZe и матч NaVi
Лига Европы09:35
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
ЧМ-202609:02
Чемпион мира в 75 лет сдал первый экзамен для получения среднего образования
НХЛ08:45
НХЛ: Каролина в серии буллитов обыграла Вашингтон, Баффало выиграл второй матч кряду
НБА08:24
НБА: трипл-дабл игрока Милуоки помог обыграть Бостон, Хьюстон тяжело победил Клипперс
Лига конференций07:48
Не Шахтером единым: кто еще гарантировал себе плей-офф еврокубков?
Европа07:19
Футбол сегодня: в УПЛ пройдут два матча, Жирона сыграет на выезде
Лига конференций00:55
Шахтер гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK