НХЛ: Каролина в серии буллитов обыграла Вашингтон, Баффало выиграл второй матч кряду
В Национальной хоккейной лиге завершился ряд поединков регулярного чемпионата, среди которых и противостояние лучших команд Востока - Каролина гостевала в Вашингтоне и одержала победу в серии буллитов.
А вот один из лидеров Запада - Даллас - проиграл свой матч и прервал серию из четырех побед подряд.
Результаты матчей НХЛ за 12 декабря
Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз – 3:6
Торонто Мэйпл Лифс - Сан-Хосе Шаркс – 2:3 (ОТ)
Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз – 2:3 (Б)
Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс – 2:3 (ОТ)
Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенс – 2:4
Нью-Джерси Девилз - Тампа-Бэй Лайтнинг – 4:8
Нью-Йорк Айлендерс - Анахайм Дакс – 5:2
Виннипег Джетс - Бостон Брюинз – 3:6
Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз – 7:2
Миннесота Уайлд - Даллас Старз – 5:2
Эдмонтон Ойлерз - Детройт Ред Уингз – 4:1
Колорадо Эвеланш - Флорида Пантерз – 6:2
Ванкувер Кэнакс - Баффало Сейбрз – 2:3
