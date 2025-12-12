НХЛ: Каролина в серии буллитов обыграла Вашингтон, Баффало выиграл второй матч кряду

В Национальной хоккейной лиге завершился ряд поединков регулярного чемпионата, среди которых и противостояние лучших команд Востока - Каролина гостевала в Вашингтоне и одержала победу в серии буллитов.

А вот один из лидеров Запада - Даллас - проиграл свой матч и прервал серию из четырех побед подряд.

Результаты матчей НХЛ за 12 декабря

Коламбус Блю Джекетс - Оттава Сенаторз – 3:6

Торонто Мэйпл Лифс - Сан-Хосе Шаркс – 2:3 (ОТ)

Вашингтон Кэпиталз - Каролина Харрикейнз – 2:3 (Б)

Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс – 2:3 (ОТ)

Питтсбург Пингвинз - Монреаль Канадиенс – 2:4

Нью-Джерси Девилз - Тампа-Бэй Лайтнинг – 4:8

Нью-Йорк Айлендерс - Анахайм Дакс – 5:2

Виннипег Джетс - Бостон Брюинз – 3:6

Нэшвилл Предаторз - Сент-Луис Блюз – 7:2

Миннесота Уайлд - Даллас Старз – 5:2

Эдмонтон Ойлерз - Детройт Ред Уингз – 4:1

Колорадо Эвеланш - Флорида Пантерз – 6:2

Ванкувер Кэнакс - Баффало Сейбрз – 2:3

