Зинченко вернется в старт Ноттингема на матч Лиги Европы

Звезда сборной Украины Александр Зинченко выйдет на поле в составе английского Ноттингема в основном этапе Лиги Европы. Он попал в основу на противостояние с нидерландским Утрехтом.

Украинец займет место на левом фланге обороны. Зинченко впервые появится в рядах Форест с конца октября. Из-за повреждения защитник пропустил 9 матчей "лесников" во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Зинченко защищает цвет Ноттингема на правах аренды. Статистика украинца – 6 поединков в разных соревнованиях без результативных действий. Контракт универсала принадлежит лондонскому Арсеналу.

К слову, ранее УАФ выбрала домашний стадион на плей-офф квалификации к ЧМ-2026.

