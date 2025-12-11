Фиорентина - Динамо: команды огласили стартовые составы на матч
В четверг, 11 декабря, Фиорентина примет на своем поле Динамо в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций.
Перед поединком тренеры соперников определились со стартовыми составами своих команд.
Фиорентина: де Хеа, Понграчич, Комуццо, Вити, Додо, Ричардсон, Николусси, Ндур, Фортини, Кин, Джеко.
Запасные: Леццерини, Мартинелли, Раньери, Зом, Мандрагора, Гудмундссон, Пабло Мари, Коспо, Куадио, Паризи, Пикколи, Куаме.
Динамо: Нещерет, Дубинчак, Тиаре, Захарченко, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Пихаленок, Кабаев, Волошин, Герреро.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Шола, Караваев, Михавко, Блэнуцэ.
Матч пятого тура общего этапа Лиги конференций Фиорентина - Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Фиорентина - Динамо.
