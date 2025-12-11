iSport.ua
Русский Українська
Хоккей

Нью-Джерси потерял лучшего снайпера по неспортивным причинам

Европеец выбыл из обоймы Девилз.
Сегодня, 18:17       Автор: Антон Федорцив
Тимо Майер / Getty Images
Тимо Майер / Getty Images

Нападающий Нью-Джерси Тимо Майер взял паузу в сезоне. Вынужденный перерыв связан с проблемами со здоровьем в семье, сообщает официальный сайт клуба.

Девилз выразили поддержку швейцарцу. Также Нью-Джерси призвал прессу и болельщиков уважать приватность Майера в это непростое время. Вингер выпал из команды на неопределенный срок.

На данный момент Майер – лучший голеадор Девилз в нынешнем сезоне. В свой актив он записал 11 шайб. Кроме того, крайний нападающий добавил 12 результативных передач.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Джерси Девилс Тимо Майер

Статьи по теме

НХЛ: Даллас победил Нью-Джерси, Юта разгромила Анахайм НХЛ: Даллас победил Нью-Джерси, Юта разгромила Анахайм
НХЛ: Флорида уступила Тампе, Нью-Джерси по буллитам обыграл Вашингтон, победы Эдмонтона, Бостона и Вегаса НХЛ: Флорида уступила Тампе, Нью-Джерси по буллитам обыграл Вашингтон, победы Эдмонтона, Бостона и Вегаса
НХЛ: Бостон одолел Каролину, Флорида по буллитам обыграла Даллас, победы Виннипега и Нью-Джерси НХЛ: Бостон одолел Каролину, Флорида по буллитам обыграла Даллас, победы Виннипега и Нью-Джерси
НХЛ: Рейнджерс уступили Нью-Джерси, Питтсбург одолел Даллас, победы Торонто, Бостона и Вегаса НХЛ: Рейнджерс уступили Нью-Джерси, Питтсбург одолел Даллас, победы Торонто, Бостона и Вегаса

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Лига конференций19:30
Фиорентина - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Лига Европы19:29
Зинченко вернется в старт Ноттингема на матч Лиги Европы
Лига конференций19:05
Фиорентина - Динамо: команды огласили стартовые составы на матч
Европа18:57
Варди завоевал первый приз в Серии A
Биатлон18:38
Украина определилась с составом на женский спринт в Хохфильцене
НХЛ18:17
Нью-Джерси потерял лучшего снайпера по неспортивным причинам
Лига Чемпионов17:45
Вингер Арсенала признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:44
Милан собрался перехватить трансферную цель Ромы
Киберспорт17:18
NaVi уступили Team Spirit на DreamLeague Season 27
Лига Чемпионов16:48
Нападающий Реала вошел в топ-5 лучших бразильских бомбардиров ЛЧ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK