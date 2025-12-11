Нью-Джерси потерял лучшего снайпера по неспортивным причинам

Нападающий Нью-Джерси Тимо Майер взял паузу в сезоне. Вынужденный перерыв связан с проблемами со здоровьем в семье, сообщает официальный сайт клуба.

Девилз выразили поддержку швейцарцу. Также Нью-Джерси призвал прессу и болельщиков уважать приватность Майера в это непростое время. Вингер выпал из команды на неопределенный срок.

На данный момент Майер – лучший голеадор Девилз в нынешнем сезоне. В свой актив он записал 11 шайб. Кроме того, крайний нападающий добавил 12 результативных передач.

