Звездный полузащитник Реала жестко высказался о ситуации в команде

Полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем после матча против Манчестер Сити поделился мыслями о проблемах команды.

"Речь о том, чтобы разобраться в ситуации внутри раздевалки. Думаю, одна из самых очевидных вещей - это то, как мы сейчас управляем игрой. В определённые моменты, когда нам приходится страдать, кажется, мы всегда пропускаем, что ставит нас в невыгодное положение.

Нам придётся справиться с этим дерьмом, у нас есть всё необходимое, чтобы изменить ситуацию. Я абсолютно уверен, что этот сезон не окончен только потому, что мы пережили трудный период. Для нас, игроков, это болезненный момент, и мы сделаем всё возможное, чтобы его преодолеть", — цитирует англичанина Bernabéu Digital..

На текущий момент Реал занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками, а в Лиге чемпионов "королевский" клуб идёт идёт на седьмой позиции: за шесть туров у него два поражения.

