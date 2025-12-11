Наполи обновил антирекорд в Лиги чемпионов
Серия поражений на выезде продолжается.
Подопечные Антонио Конте снова проиграли выездной матч в рамках Лиги чемпионов.
В среду, 11 декабря, Наполи проиграл Бенфике со счетом 0:2, в этом розыгрыше ЛЧ выездное поражение "адзурри" стало третьим.
Впервые они уступили Манчестер Сити со счетом 0:2, во второй раз проиграли ПСВ 2:6.
5 - #Napoli have lost five consecutive away games for the first time in their history in the UEFA Champions League/European Cup. Fatigue.#UCL #BenficaNapoli— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 10, 2025
Ранее "партенопейцы" проигрывали в гостях в сезоне-2023/24:
- Барселона – Наполи – 3:1
- Реал – Наполи – 4:2
Добавим, что в матче против Наполи со старта Бенфики вышли украинский голкипер и полузащитник.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!