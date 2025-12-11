iSport.ua
Наполи обновил антирекорд в Лиги чемпионов

Серия поражений на выезде продолжается.
Сегодня, 12:59       Автор: Валентина Чорноштан
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

Подопечные Антонио Конте снова проиграли выездной матч в рамках Лиги чемпионов.

В среду, 11 декабря, Наполи проиграл Бенфике со счетом 0:2, в этом розыгрыше ЛЧ выездное поражение "адзурри" стало третьим.

Впервые они уступили Манчестер Сити со счетом 0:2, во второй раз проиграли ПСВ 2:6.

Ранее "партенопейцы" проигрывали в гостях в сезоне-2023/24:

  • Барселона – Наполи – 3:1
  • Реал – Наполи – 4:2

Добавим, что в матче против Наполи со старта Бенфики вышли украинский голкипер и полузащитник.

