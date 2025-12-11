Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы

Два товарищеских матча против Португалии.

Сборная Украины по футзалу сыграет с действующими чемпионами Европы – Португалией.

Товарищеские матчи состоятся 19 и 21 декабря, начало обоих поединков запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что проведённые товарищеские игры запланированы как учебная тренировка перед чемпионатом мира.

Напомним, что Чемпионат Европы 2026 по футзалу пройдет с 21 января по 7 февраля 2026 года в Литве.

Ранее сборная Украины по футзалу сыграла с Францией.

