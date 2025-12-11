iSport.ua
Известна заявка Украины на мужской спринт в Хохфильцене

Пока стартовые номера неизвестны.
Сегодня, 13:30
Виталий Мандзын / Getty Images
Виталий Мандзын / Getty Images

С 12 по 14 декабря в австрийском Хохфильцене начинается второй этап Кубка мира.

В пятницу, 12 декабря, пройдет мужской спринт в 12:25, а затем в 15:15 по киевскому времени — женский спринт.

Мужская сборная Украины уже определилась с заявкой на предстоящую гонку:

  • Дмитрий Пидручный;
  • Виталий Мандзын;
  • Богдан Цымбал;
  • Богдан Борковский.

Добавим, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция мужской гонки.

