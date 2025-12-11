iSport.ua
Футбол

УАФ выбрала стадион для матчей плей-офф отбора ЧМ-2026

Плей-офф Украина будет играть в Испании.
Сегодня, 15:19       Автор: Валентина Чорноштан
Эстадио Сьютат де Валенсия / Getty Images
Эстадио Сьютат де Валенсия / Getty Images

Исполком УАФ определил, где сборная Украины проведёт матчи плей-офф ЧМ-2026.

В марте подопечные Сергея Реброва сыграют против Швеции и победителя пары Польша/Албания.

По данным УАФ, матчи состоятся на стадионе Сьютат де Валенсия, который является домашним для Леванте.

Напомним, что игры пройдут 26 против Швеции и 31 марта против победителя пары Польша/Албания.

Ранее ФИФА опубликовала полный календарь матчей будущего чемпионата мира-2026.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плей-офф леванте сборная Украина по футболу

