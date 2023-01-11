НФЛ: расписание и результаты матчей плей-офф
Вашему вниманию результаты и расписание плей-офф сезона-2022/23.
Суботта, 14 января, дата старта плей-офф Национальной футбольной Лиги.
14 команд продолжили борьбу за титул чемпиона после завершения регулярного сезона.
Даты: 14 января - 13 февраля
Действующий чемпион: Лос-Анджелес Рамс
Расписание и результаты матчей плей-офф НФЛ
1-й раунд
НФК
- 14.01, 23:30 | Сан-Франциско 49ерс - Сиэтл Сихокс
- 15.01, 23:30 | Міннесота Вайкінгс - Нью-Йорк Джаянтс
- 17.01, 03:15 | Тампа-Бей Бакканірз - Даллас Ковбойз
АФК
- 15.01, 03:15 | Джексонвілл Джегуарс - Лос-Анджелес Чарджерс
- 15.01, 20:00 | Баффало Біллз - Маямі Долфінс
- 16.01, 03:15 | Цинциннаті Бенгалз - Балтімор Рейвенс
2-й раунд
НФК
- 21/22.01 | Сан-Франциско/Сиэтл - Тампа-Бей/Даллас
- 21/22.01 | Филадельфия Иглз - Міннесота/Нью-Йорк
АФК
- 21/22.01 | Баффало/Маямі - Джексонвілл/Лос-Анджелес
- 21/22.01 | Канзас Сити - Цинциннаті/Балтімор
Финалы конференций
- 29/30.01 | Финал НФК
- 29/30.01 | Финал АФК
Супербоул-2023
- 13 февраля | Финальный матч
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