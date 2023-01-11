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НФЛ: расписание и результаты матчей плей-офф

Вашему вниманию результаты и расписание плей-офф сезона-2022/23.
Сегодня, 08:20
НФЛ: расписание и результаты матчей / Getty Images
НФЛ: расписание и результаты матчей / Getty Images

Суботта, 14 января, дата старта плей-офф Национальной футбольной Лиги.

14 команд продолжили борьбу за титул чемпиона после завершения регулярного сезона. 

Даты: 14 января - 13 февраля
Действующий чемпион: Лос-Анджелес Рамс

Расписание и результаты матчей плей-офф НФЛ

1-й раунд

НФК

  • 14.01, 23:30 | Сан-Франциско 49ерс - Сиэтл Сихокс
  • 15.01, 23:30 | Міннесота Вайкінгс - Нью-Йорк Джаянтс
  • 17.01, 03:15 | Тампа-Бей Бакканірз - Даллас Ковбойз

АФК

  • 15.01, 03:15 | Джексонвілл Джегуарс - Лос-Анджелес Чарджерс
  • 15.01, 20:00 | Баффало Біллз - Маямі Долфінс
  • 16.01, 03:15 | Цинциннаті Бенгалз - Балтімор Рейвенс

2-й раунд

НФК

  • 21/22.01 | Сан-Франциско/Сиэтл - Тампа-Бей/Даллас
  • 21/22.01 | Филадельфия Иглз - Міннесота/Нью-Йорк

 АФК

  • 21/22.01 | Баффало/Маямі - Джексонвілл/Лос-Анджелес
  • 21/22.01 | Канзас Сити - Цинциннаті/Балтімор

Финалы конференций

  • 29/30.01 | Финал НФК 
  • 29/30.01 | Финал АФК

Супербоул-2023

 На ISPORT можно узнать, кто станет главным героем Halftime Shaw в перерыве матча за СуперБоул - 2023.

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