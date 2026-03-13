Шевченко посетил тренировочную базу Милана

Легенда "россонери" встретился с главным тренером и игроками команды.

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко побывал в гостях у своего бывшего клуба Милана.

Легендарный в прошлом нападающий "россонери" посетил тренировочную базу итальянского клуба.

В расположении Милана Шевченко встретился и пообщался с главным тренером Массимилиано Аллегри, спортивным директором клуба Игли Таре и игроками команды.

"Сегодняшний особый гость на нашей тренировочной базе не нуждается в представлении", - написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Today's special guest at training needs no introductions 🇺🇦🤩 pic.twitter.com/X9sGCPnPZ8 — AC Milan (@acmilan) March 13, 2026

Ранее сообщалось, что Милан готовит трансфер итальянского форварда.

