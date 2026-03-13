iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шевченко посетил тренировочную базу Милана

Легенда "россонери" встретился с главным тренером и игроками команды.
Сегодня, 20:52       Автор: Игорь Мищук
Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко / Getty Images
Массимилиано Аллегри и Андрей Шевченко / Getty Images

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко побывал в гостях у своего бывшего клуба Милана.

Легендарный в прошлом нападающий "россонери" посетил тренировочную базу итальянского клуба.

В расположении Милана Шевченко встретился и пообщался с главным тренером Массимилиано Аллегри, спортивным директором клуба Игли Таре и игроками команды.

"Сегодняшний особый гость на нашей тренировочной базе не нуждается в представлении", - написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Милан готовит трансфер итальянского форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Андрей Шевченко

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо, Торино и Вильярреала
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры22:50
Украина сохранила седьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2026
Биатлон21:59
Жанмонно завоевала второй Малый хрустальный глобус в сезоне
Бокс21:27
"Это будет высшим достижением": Верховен поделился планом на бой с Усиком
Европа20:52
Шевченко посетил тренировочную базу Милана
Украина20:20
УПЛ: Карпаты разгромили Полтаву, Динамо победило Оболонь
Украина19:58
Динамо с историческим голом Ярмоленко обыграло Оболонь
Бокс19:29
"Сменил курс": Уайлдер отреагировал на свое отсутствие в списке последних соперников Усика
Украина18:45
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко превзошел Селезнева и поднялся на чистое третье место
Теннис18:38
Калинина вышла в полуфинал третьего турнира в Анталье
Биатлон18:15
Биатлон-2025/2026: Симон выиграла спринт в Отепяя, одна украинка отобралась в гонку преследования
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK