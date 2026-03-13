"Это будет высшим достижением": Верховен поделился планом на бой с Усиком

Нидерландский кикбоксер рассказал, на что рассчитывает в поединке с украинцем.
Сегодня, 21:27       Автор: Игорь Мищук
Рико Верховен / Getty Images
Кикбоксер Рико Верховен поделился ожиданиями от будущего боя против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Нидерландский боец заявил, что хочет пройти всю дистанцию поединка с украинцем.

"Лучшая победа, которую я мог бы одержать - это пройти все двенадцать раундов и выиграть единогласным решением судей. Это будет высшим достижением, потому что тогда это будет означать, что Усик пытался сделать все возможное на протяжении 12 раундов, но это не сработало.

Это не про какой-то лаки панч, это не было бы случайностью. Это означало бы, что мы сделали все и выкладывались на полную", - сказал Верховен в комментарии DAZN.

Бой Усика с Верховеном запланирован на 23 мая в египетской Гизе.

Ранее сообщалось, что Усик начал тренировочный лагерь перед поединком с Верховеном.

