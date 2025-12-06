iSport.ua
Украина узнала потенциальный календарь в группе на ЧМ-2026

Известны даты и время начала поединков "сине-желтых" в случае выхода на мировое первенство.
Вчера, 23:45       Автор: Игорь Мищук
Сборная Украины / Getty Images
ФИФА опубликовала полный календарь матчей будущего чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Читай также: Сборная Украины узнала потенциальных соперников на ЧМ-2026

Сборная Украины как участник европейского плей-офф квалификации по пути B в случае выхода на ЧМ-2026 будет вступать в группе F, где также сыграют Нидерланды, Япония и Тунис.

Расписание матчей группы F ЧМ-2026:

  • 14.06, 23:00. Нидерланды - Япония (стадион AT&T, Даллас)
  • 15.06, 05:00. Победитель плей-офф B - Тунис (BBVA, Монтеррей)
  • 20.06, 20:00. Нидерланды - Победитель плей-офф B (NRG, Хьюстон)
  • 21.06, 07:00. Тунис - Япония (BBVA, Монтеррей)
  • 26.06, 02:00. Тунис - Нидерланды (Эрроухед, Канзас)
  • 26.06, 02:00. Япония - Победитель плей-офф B (AT&T, Даллас)

Источник: Getty Images

Сборная Украины для выхода на ЧМ-2026 еще должна преодолеть плей-офф квалификации. В полуфинале отбора украинцы 26 марта 2026 года встретятся со Швецией, а в случае успеха в этом противостоянии в финале 31 марта сыграют с Польшей или Албанией.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с полным составом групп ЧМ-2026.

