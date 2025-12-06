Бетис - Барселона 3:5: обзор матча и результат игры 06.12.2025

В субботу, 6 декабря, Барселона встречалась на выезде с Бетисом в матче 15-го тура испанской Ла Лиги.

Команды устроили сверхрезультативное противостояние, победителем из которого вышли каталонцы, одолев соперника со счетом 5:3.

Бетис вышел вперед в поединке уже на шестой минуте благодаря голу Антони, однако еще до перерыва Барселона не только отыгралась, но и довела разрыв в счете до разгромного. Сначала Ферран Торрес за две минуты сделал дубль, затем Руни Бардагжи добавил третий мяч, а ближе к концу тайма Торрес оформил хет-трик.

Во второй половине встречи каталонцам удалось увеличить свое преимущество до четырех мячей усилиями Ламина Ямаля, который реализовал пенальти. Тем не менее под конец матча хозяева поля сумели избежать разгромного поражения - отставание в счете сократили Диего Льоренте и Кучо, который также отличился ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Барселона с 40 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги, опережая на четыре балла Реал, который сыграл на один матч меньше. Бетис идет на пятой позиции, имея в своем активе 24 пункта.

Статистика матча Бетис - Барселона 15-го тура чемпионата Испании

Бетис - Барселона 3:5

Голы: Антони, 6, Льоренте, 85, Кучо, 90 (пен.) - Торрес, 11, 13, 40, Бардагжи, 31, Ямаль, 59 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 2.53 - 2.60

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 17 - 16

Удары в створ: 5 - 8

Угловые: 7 - 7

Фолы: 13 - 9

Бетис: Вальес - Руибаль, Бартра (Льоренте, 60), Натан (Фирпо, 60, Р. Родригес, 89), Гомес - Альтимира (Деосса, 46), Форнальс, Рока - Антони (П. Гарсия, 80), Кучо, Эззалзули.

Барселона: Гарсия - Кунде, Кубарси, Мартин (де Йонг, 63), Бальде (Кристенсен, 46) - Бардагжи (Фермин, 68), Э. Гарсия (Торрентс, 80), Педри (Берналь, 63) - Ямаль, Торрес, Рашфорд.

Предупреждения: Альтимира, Деосса, Руибаль - Мартин, Кунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!