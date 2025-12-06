Интер - Комо 4:0: обзор матча и результат игры 06.12.2025

В субботу, 6 декабря, миланский Интер принимал на своем поле Комо в матче 14-го тура итальянской Серии А.

Команда Кристиана Киву уверенно разобралась с амбициозным соперником, одержав разгромную победу со счетом 4:0.

"Нерадзурри" повели в противостоянии на 11-й минуте усилиями Лаутаро Мартинеса, однако в первом тайме больше не забивали. Тем не менее во второй половине встречи Маркус Тюрам удвоил преимущество хозяев поля, Хакан Чалханоглу довел результат до разгромного, а точку в матче поставил Карлос Аугусто.

Интер с 30 очками поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, опережая на два балла Милан и Наполи и на три - Рому, у которых еще есть по матчу в запасе. Комо идет на шестой строчке, имея в своем активе 24 пункта.

Статистика матча Интер - Комо 14-го тура чемпионата Италии

Интер - Комо 4:0

Голы: Мартинес, 11, Тюрам, 59, Чалханоглу, 81, К. Аугусто, 86

Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 0.95

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 11 - 15

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 7 - 4

Фолы: 16 - 13

Интер: Зоммер - Аканджи, Ачерби, Бастони - Энрике (К. Аугусто, 77), Барелла (Мхитарян, 70), Чалханоглу, Зелински (Диуф, 86), Димарко - Тюрам (Эспозито, 77), Мартинес (Сучич, 85).

Комо: Бюте - Пош (Войвода, 46), Рамон, Карлос, Валье - Да Кунья, Перроне (Какере, 82) - Аддай (Диао, 46), Пас, Родригес (Кюн, 82) - Мората (Дувикас, 32).

Предупреждения: Аканджи - Перроне, Карлос.

