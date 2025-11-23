Интер - Милан 0:1: обзор матча и результат игры 23.11.2025
В воскресенье, 23 ноября, в рамках 12-го тура итальянской Серии А состоялось Дерби делла Мадоннина, в котором Интер встречался с Миланом.
Победителем из принципиального противостояния вышла команда Массимилиано Аллегри, одолев соперника с минимальным счетом 1:0.
Интер выглядел предпочтительнее в первом тайме, однако своими возможностями воспользоваться не сумел. Наиболее реальный шанс открыть счет в поединке имел Лаутаро Мартинес, который из пределов штрафной пробивал в нижний угол, но Майк Меньян продемонстрировал отличную реакцию.
Милан же в начале второй полвины встречи свой момент реализовал. "Россонери" организовали контратаку, в ходе которой Алексис Салемакерс пробил с правого фланга - Янн Зоммер с ударом справился, однако мяч в сетку добил Кристиан Пулишич, набегавший параллельным курсом.
На 74-й минуте Интер получил отличную возможность отыграться, заработав пенальти за фол Страхини Павловича на Маркусе Тюраме. К точке подошел Хакан Чалханоглу и пробил в левый от себя нижний угол, однако снова свою команду выручил Меньян, отразив удар.
Финальные попытки "нерадзурри" избежать поражения также результата не принесли.
Набрав 25 очков, Милан поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А и отстает от лидирующей Ромы на два балла. Интер идет четвертым, имея в своем активе 24 пункта.
Статистика матча Интер - Милан 12-го тура чемпионата Италии
Интер - Милан 0:1
Гол: Пулишич, 54
На 74-й минуте Чалханоглу не реализовал пенальти
Ожидаемые голы (xG): 1.61 - 1.00
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 20 - 7
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 9 - 1
Фолы: 7 - 9
Интер: Зоммер - Аканджи, Ачерби (Эспозито, 85), Бастони - Аугусто, Барелла (Диуф, 85), Чалханоглу (Зелинcки, 76), Сучич, Димарко - Мартинес (Бонни, 65), Тюрам.
Милан: Меньян - Томори, Габбия, Павлович - Салемакерс, Фофана (Риччи, 78), Модрич, Рабьо, Бартезаги - Пулишич (Нкунку, 78), Леау (Лофтус-Чик, 86).
Предупреждения: Чалханоглу - Леау, Павлович.
