Рома без Довбика разбила Кремонезе

Команда Гасперини возглавила чемпионат.
23 ноября, 18:10       Автор: Андрей Безуглый
Кремонезе - Рома / Getty Images
Кремонезе - Рома / Getty Images

В воскресенье, 23 ноября, Кремонезе принимал дома Рому. Артем Довбик пропустил матч из-за мышечного повреждения.

Новичок чемпионата с первых минут попытался навязать гостям свою игру, но уже на 17-й минуте Матиас Соуле открыл счет. Еще через десять минут Рома забила вновь, но гол отменили из-за офсайда.

Перед самым перерывом римляне могли получить пенальти в свои ворота, но VAR встал на их сторону. В итоге первый тайм закончился с минимальным преимущством команды Гасперини.

Посреди второго тайма арбитр был вынужден удалить Джанпьеро Гасперини, и это словно развязало руки его команде. Сначала Фергюсон, а затем Франка довели счет до комфортного.

Кремонезе сумел забить свой гол престижа, но это не помешало Роме после победы возглавить Серию А.

Кремонезе - Рома 1:3
Голы: Фолино, 90+3 - Соуле, 17, Фергюсон, 64, Франка, 69

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

