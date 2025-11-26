На Довбика появился новый претендент

Агенты форварда итальянской Ромы Артема Довбика продолжают поиск новой команды для своего клиента. Услуги нападающего предложили итальянскому Милану и английскому Сандерленду, утверждает инсайдер Алессандро Якобоне в X.

"Россонери" в очередной раз связывают с украинцем. Довбик мог оказаться в Милане еще летом, но обмен на Сантьяго Гименеса тогда сорвался. "Черные коты" - новый вариант для форварда.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 мяча и 2 ассиста. После назначения Джан Пьеро Гасперини украинец лишился места в основе Ромы. Контракт украинца действует до лета 2029 года.

Тем временем Милан настроен продлить контракт вратаря Майка Меньяна.

