На Довбика появился новый претендент

Украинец может сменить чемпионат.
Вчера, 20:23       Автор: Антон Федорцив
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Агенты форварда итальянской Ромы Артема Довбика продолжают поиск новой команды для своего клиента. Услуги нападающего предложили итальянскому Милану и английскому Сандерленду, утверждает инсайдер Алессандро Якобоне в X.

"Россонери" в очередной раз связывают с украинцем. Довбик мог оказаться в Милане еще летом, но обмен на Сантьяго Гименеса тогда сорвался. "Черные коты" - новый вариант для форварда.

В нынешнем сезоне Довбик сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 мяча и 2 ассиста. После назначения Джан Пьеро Гасперини украинец лишился места в основе Ромы. Контракт украинца действует до лета 2029 года.

Тем временем Милан настроен продлить контракт вратаря Майка Меньяна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Милан сандерленд артем довбик

