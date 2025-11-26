Милан стремится пролонгировать лидера

Голкипер Майк Меньян входит в дальнейшие планы Милана. Итальянский гранд заинтересован в сохранении вратаря, сообщает Corriere dello Sport.

На пролонгации звезды настоял наставник "россонери" Массимилиано Аллегри. Раньше переговоры с Меньяном не увенчались успехом. На кипера появился ряд претендентов, в том числе туринский Ювентус.

В нынешнем сезоне Меньян провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Контракт француза с Миланом рассчитан на лето 2026 года. Ориентировочная зарплата вратаря – 3,59 млн евро.

Параллельно Милан оказался под риском потери двух нападающих.

