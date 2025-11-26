iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан стремится пролонгировать лидера

"Россонери" стремятся удержать капитана.
Вчера, 19:54       Автор: Антон Федорцив
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Голкипер Майк Меньян входит в дальнейшие планы Милана. Итальянский гранд заинтересован в сохранении вратаря, сообщает Corriere dello Sport.

На пролонгации звезды настоял наставник "россонери" Массимилиано Аллегри. Раньше переговоры с Меньяном не увенчались успехом. На кипера появился ряд претендентов, в том числе туринский Ювентус.

В нынешнем сезоне Меньян провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Контракт француза с Миланом рассчитан на лето 2026 года. Ориентировочная зарплата вратаря – 3,59 млн евро.

Параллельно Милан оказался под риском потери двух нападающих.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

Статьи по теме

На Довбика появился новый претендент На Довбика появился новый претендент
Бавария заинтересована в свободном агенте из Милана Бавария заинтересована в свободном агенте из Милана
Аллегри одержал юбилейную победу во главе Милана Аллегри одержал юбилейную победу во главе Милана
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK