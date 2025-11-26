Милан рискует потерять сразу двоих нападающих

Милан может ощутить серьезные кадровые проблемы, сообщает Pazzi Di Fanta.

По информации издания, на последней тренировке "россонери" Кристиан Пулишич и Алексис Салемакерс занимались отдельно.

У американца проблемы с мышцами, а у бельгийца - со спиной. Оба провели индивидуальную тренировку и находятся под присмотром врачей.

В клубе считают, что оба игрока смогут принять участие в матче с Лацио, однако рисковать их здоровьем никто не будет.

Ранее также сообщалось, что Неймар выбыл из-за очередной травмы.

