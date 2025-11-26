iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан рискует потерять сразу двоих нападающих

Кристиан Пулишич и Алексис Салемакерс получили небольшие травмы.
Вчера, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Милан может ощутить серьезные кадровые проблемы, сообщает Pazzi Di Fanta.

По информации издания, на последней тренировке "россонери" Кристиан Пулишич и Алексис Салемакерс занимались отдельно.

У американца проблемы с мышцами, а у бельгийца - со спиной. Оба провели индивидуальную тренировку и находятся под присмотром врачей.

В клубе считают, что оба игрока смогут принять участие в матче с Лацио, однако рисковать их здоровьем никто не будет.

Ранее также сообщалось, что Неймар выбыл из-за очередной травмы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Пулишич

Статьи по теме

Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной Лучший бомбардир Милана этого сезона получил травму в сборной
Лидер Милана признан игроком месяца в Серии A Лидер Милана признан игроком месяца в Серии A
Милан продлит контракт с одним из своих лидеров Милан продлит контракт с одним из своих лидеров
Ключевой игрок Милана согласился продлить контракт с клубом Ключевой игрок Милана согласился продлить контракт с клубом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: слепой пас Йокича возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Олейникова впервые в ТОП-100 рейтинга
просмотров
Футбол сегодня: Рома против бывшего клуба Довбика, Динамо и Шахтер в Лиге конференций
просмотров
УПЛ: Заря сыграла вничью с Александрией
просмотров
Лига чемпионов: Ливерпуль опозорился с ПСВ, Тоттенхэм проиграл перестрелку с ПСЖ, Атлетико дожал Интер
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся в гостях с Омонией в матче Лиги конференций
ММА18:50
Амосов получил соперника на дебют в UFC
Европа18:28
"Мы стали едины": Вальверде отреагировал на слухи о проблемах в раздевалке Реала
Другие18:05
Бондарев получил команду на новый сезон итальянской Формулы-4
Лига Чемпионов17:50
Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Европа17:29
Руководство Ливерпуля определилось с судьбой Слота
Киберспорт17:20
NaVi уступили Xtreme Gaming и сыграют с Falcons на BLAST Slam V
Теннис17:00
Соболева победила Понше и продолжает борьбу в Трнаве
Европа16:40
ПСВ повторил достижения Реала на Энфилде в еврокубках
Формула 116:21
Пиастри объяснил, почему не поможет Норрису в чемпионской гонке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK