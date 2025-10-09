Лидер Милана признан игроком месяца в Серии A
Звезда "россонери" покорил экспертов и публику.
Итальянская Серия A объявила лучшего футболиста сентября. Им стал нападающий Милана Кристиан Пулишич, сообщает официальный сайт турнира.
Американец за месяц провел 3 поединка в чемпионате Италии. В них Пулишич оформил 3 гола и 2 результативные передачи. Милан в течение сентября одержал три победы и идет среди лидеров Серии A.
Вместе с нападающим Болоньи Риккардо Орсолини лидер "россонери" возглавляет список бомбардиров итальянского первенства. Оба забили по 4 мяча. Правда, конкурент Пулишича пока без ассистов.
Напомним, полузащитник Нико Пас стал лучшим молодым игроком Серии A во второй раз подряд.
