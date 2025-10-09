Лидер Милана признан игроком месяца в Серии A

Итальянская Серия A объявила лучшего футболиста сентября. Им стал нападающий Милана Кристиан Пулишич, сообщает официальный сайт турнира.

Американец за месяц провел 3 поединка в чемпионате Италии. В них Пулишич оформил 3 гола и 2 результативные передачи. Милан в течение сентября одержал три победы и идет среди лидеров Серии A.

Вместе с нападающим Болоньи Риккардо Орсолини лидер "россонери" возглавляет список бомбардиров итальянского первенства. Оба забили по 4 мяча. Правда, конкурент Пулишича пока без ассистов.

Напомним, полузащитник Нико Пас стал лучшим молодым игроком Серии A во второй раз подряд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!